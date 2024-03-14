حماس تدعو للنفير الجماهيري لنصرة غزة والأقصى في أول جمعة من رمضان

غزة - (د ب أ)



دعت حركة حماس، اليوم الخميس، جماهير الشعب الفلسطيني وسائر الشعوب العربية والإسلامية ومؤسساتها، إلى تصعيد الحراك والاحتجاج و"مواجهة العدو الصهيوني، مع دخول أول جمعة في شهر رمضان المبارك، دعمًا لصمود ومقاومة أهل غزة، ونصرة للقدس والأقصى".

وقالت حماس ، في بيان صحفي اليوم أورده المركز الفلسطيني للإعلام: "لتكن أوَّل جمعة من رمضان تصعيداً في كلّ الميادين نصرة لغزَّة والقدس والأقصى ودعماً لصمود شعبنا ومقاومته في مواجهة العدوان، وذلك مع استمرار العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتجويع التي يتعرّض لها أهلنا الصابرون الصامدون في قطاع غزَّة، وتصعيد جرائم الاحتلال في عموم الضفة الغربية ومدينة القدس وحصار المسجد الأقصى المبارك، منذ ستة أشهر متواصلة".

وطالبت الحركة "الأمتين (العربية والإسلامية) بجماهيرها ومؤسساتها ومنظماتها إلى أن تكون هذه الجمعة المباركة، وكل أيام وجمع هذا الشهر المعظّم، ميدانًا وحراكًا عارمًا ومتواصلًا، وتصعيدًا في الساحات والميادين، انتصارًا ودعمًا لصمود أهلنا في قطاع غزَّة وتضحيَّاتهم ومقاومتهم، والضغط المستمر حتّى وقف العدوان وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإغاثية".

كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في عموم الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل إلى "النفير العام وشدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرّباط والاعتكاف فيه، ومنع كل محاولات الاحتلال تدنيسه وفرض مخططاته العدوانية".

وحثّت الحركة "الشباب الثائرين وكتائب المقاومة في عموم الضفة الغربية، في مدنها وقراها ومخيماتها المنتفضة، وحارات وأحياء مدينة القدس إلى الانتفاض والخروج في حشود هادرة، وزلزلة الأرض تحت أقدام الغزّاة الصهاينة وقطعان مستوطنيه، والاشتباك مع جنوده وجيشه الجبان، لإرباكه وإشغاله وبث الرّعب في أركان حكومته الفاشية، ولتجديد التأكيد على وحدة شعبنا في كل ساحات الوطن وخارجه، واحتضانهم للمقاومة، وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه".

كما توجّهت حماس بدعوة "أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحيّة الدَّاعمين لقضينا العادلة في كل مكان، إلى مواصلة حراكهم الجماهيري الفاعل ومسيراتهم التضامنية الغاضبة، وتصعيد كل أشكال الحشد والتأييد والدعم والمشاركة في فضح جرائم الاحتلال ومجازره المروّعة ضد شعبنا في قطاع غزَّة، والضغط على الحكومات المؤيّدة للاحتلال بالوقف الفوري لهذا العدوان، وفتح كل المعابر وإدخال المساعدات ومنع المزيد من القتل والحصار والتجويع والإبادة الجماعية".