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روسيا: لا نية لنا باستخدام الأسلحة النووية

02:24 م الخميس 14 مارس 2024

روسيا

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(مصراوي)

نفى الكرملين، اليوم الخميس، أنباء نية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام بلاده للأسلحة النووية.

وقال الكرملين، إن تصريحات بوتين بشأن جاهزية بلاده لحرب نووية وإمكانية نشر أسلحة نووية عند تعرضها للتهديد، لا يعني تهديدًا باستخدام تلك الأسلحة.

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن تصريحات بوتين جاءت فقط في سياق الإجابة على أسئلة الصحفيين، مشيرًا إلى أن اضطرار روسيا لاستخدام الأسلحة النووية يأتي في "ظروف معروفة".

هذا وعلقت واشنطن على تصريحات بوتين المتداولة قائلة، إنه لا أي مؤشر أن روسيا تستعد لاستخدام الأسلحة النووية.

روسيا الأسلحة النووية فلاديمير بوتين

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