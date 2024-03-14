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BBC

أوكرانيا تدعو لعدم الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الروسية

02:10 م الخميس 14 مارس 2024

أوكرانيا

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(مصراوي)

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، إلى عدم الاعتراف بنتائج انتخابات الرئاسة الروسية، واصفة إياها بـ "غير الشرعية".

وقالت الخارجية الأوكرانية، إن ترويج الدعاية الانتخابية الروسية في أراض "محتلة"، يعتبر تحد صارخ للقانون الدولي.

وتعقد انتخابات الرئاسة الروسية غدًا الجمعة وتنتهي الأحد من الأسبوع المقبل، في انتخابات يخوض فيها 4 مرشحين المعترك الانتخابي على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيستمر بوتين في سدة الحكم حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات المقررة.

أوكرانيا انتخابات الرئاسة الروسية وزارة الخارجية الأوكرانية الخارجية الأوكرانية

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