الحكومة بغزة: استشهاد 13790 طفلًا و9100 سيدة خلال 160 يومًا من العدوان الإسرائيلي

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة، استشهد نحو 13790 طفلًا و9100 سيدة خلال 160 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، 72 % من الضحايا هم من الأطفال والنساء.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، خلال بيان له، أن 2761 مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال في 160 يوما من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولفت إلى استشهاد 364 من الطواقم الطبية و48 من أفراد الدفاع المدني و133 صحفيا خلال 160 يوما من الحرب الإسرائيلية.

وأوضح مكتب الإعلام الحكومي، أن حتى الآن يوجد 38,341، شهيداً ومفقوداً، و27 طفلاً استشهدوا نتيجة المجاعة، و364 شهيداً من الطواقم الطبية، 48 شهيداً من الدفاع المدني.

ولفت إلى أن 11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة"، و10,000 مريض سرطان يواجهون خطر الموت، 700,000 مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح، فضلًا عن وجود 8,000 حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أنه يوجد 60,000 سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية، 350,000 مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

كما لفت الإعلام الحكومي إلى أنه يوجد 269 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.