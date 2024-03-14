هفوة جديدة لبايدن أمام تجمع انتخابي في مدينة ميلووكي (فيديو)

وكالات

سقط الرئيس الأمريكي جو بايدن، في هفوة جديدة من هفواته، خلال خطاب في مدينة ميلووكي أمام تجمع انتخابي له.

اختلط الأمر على الرئيس الأمريكي بشأن المدة التي قضاها في منصبه، كرئيس للولايات المتحدة.

وقال بايدن أمام الحشد الجماهيري: "أسمعوا يا شباب، سأنهي خطابي بهذا: قبل أربع سنوات في مثل هذا الأسبوع، توليت منصبي".

الجدير بالذكر أن المرشح الذي يفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر، يتولى منصبه في 20 يناير بعد تنصيبه، ولم تمر 4 سنوات بعد على أي من هذين التاريخين.

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