نتنياهو: جالانت يعرض استقرار الحكومة للخطر

(مصراوي)

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بعد حديثه عن قانون التجنيد، وذلك حسبما نقلت عنه "هيئة البث الإسرائيلية".

وكان جالانت قد دعا إلى التوصل إلى حل بشأن أزمة التجنيد وقلة عدد الجنود في الجيش الإسرائيلي، بعد الدفع بهم جنوبًا في غزة وشمالا قرب الحدود مع لبنان.

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد المجتمع الإسرائيلي إلى التظاهر بشكل كبير من أجل إقرار قانون يلزم الجميع بالتجنيد الإجباري.

وقال لابيد، إن الحكومة الإسرائيلية عليها التوقف خداع الجنود الإسرائيليين الملقى بهم في الحرب الدائرة، مطالبًا بوقف ما وصفها بـ "الفوضى".

ويواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي عجزًا في عدد قواته جراء الدفع بهم إلى جبهتي صراع جنوبًا في غزة وشمالا قرب الحدود اللبنانية، مما دفع عدد من المسؤولين إلى المطالبة بتجنيد يهود الحريديم "المتشددين" وإلغاء إعفائهم من التجنيد الإجباري وهو ما رد عليه الحريديم باحتجاجات واسعة رافعين شعار "نموت ولا نتجند" بل تمادى الوضع حتى تهديد الحاخام الأكبر في إسرائيل بهجرة يهود الحريديم خارج البلاد في حال تم إجبارهم على التجنيد الإجباري.