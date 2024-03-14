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BBC

لجنة الانتخابات المركزية الروسية: تعرضنا لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية

11:33 ص الخميس 14 مارس 2024

لجنة الانتخابات المركزية الروسية

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(مصراوي)

قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الخميس، إن موقع لجنة الانتخابات تعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية.

وتعقد انتخابات الرئاسة الروسية غدًا الجمعة وتنتهي الأحد من الأسبوع المقبل، في انتخابات يخوض فيها 4 مرشحين المعترك الانتخابي على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيستمر بوتين في سدة الحكم حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات المقررة.

لجنة الانتخابات المركزية الروسية هجمة إلكترونية انتخابات الرئاسة الروسية

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