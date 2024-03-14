إعلان

BBC

أكسيوس: واشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين

11:21 ص الخميس 14 مارس 2024

المستوطنات الإسرائيلية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

(مصراوي)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية.

وأوضح المسؤولان، أن الموقعان اللذان ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

وأضاف الموقع أن العقوبات الجديدة الهادفة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين إسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي بارز لم يسمه "أكسيوس" إن بايدن عارض شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن عقوبات سابقة على مستوطنين متطرفين.

مستوطنين إسرائيليين واشنطن عقوبات على مستوطنين إسرائيليين

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
رمضانك مصراوي| "روحت معبر رفح".. أول رد من تامر حسني على منتقدي إعلانه الأخير لشركة "رقائق البطاطس"
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة