أكسيوس: واشنطن تتجه لفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين

(مصراوي)

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية.

وأوضح المسؤولان، أن الموقعان اللذان ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين إسرائيليين متطرفين.

وأضاف الموقع أن العقوبات الجديدة الهادفة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين إسرائيليين.

وقال مسؤول أمريكي بارز لم يسمه "أكسيوس" إن بايدن عارض شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن عقوبات سابقة على مستوطنين متطرفين.