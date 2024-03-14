إعلان

BBC

وزير الدفاع البريطاني يطالب بزيادة الإنفاق على الجيش

11:01 ص الخميس 14 مارس 2024

جرانت شابس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

لندن - (د ب ا)

طالب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بزيادة الإنفاق على الجيش إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك خلال مناقشة بشأن تمويل القوات المسلحة البريطانية.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن شابس طالب خلال حديثه أثناء زيارته لبولندا بإدراج هدف الـ3% في البرنامج الانتخابي للمحافظين، قائلا "أريد ميزانية أكبر".

كما دعا أيضا لتغيير نظام التجنيد، ليتضمن إنهاء متطلبات طبية معينة ورفع الحظر عن إطلاق الجنود للحيتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

قال شابس "الدفاع هو أفضل وسيلة لحماية أنفسنا من الصراع العسكري- يجب أن تظهر شراستك- لذلك أنا أؤيد بوضوح (هدف 3%). نحن نعيش في عالم أكثر خطورة، لدينا بوتين(الرئيس الروسي) يحقق مكاسب على الجبهة".

جرانت شابس لندن وزير الدفاع البريطاني القوات المسلحة البريطانية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس الوزراء الأيرلندي: علينا اتخاذ خطوات لتعزيز حدودنا

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
رمضانك مصراوي| "روحت معبر رفح".. أول رد من تامر حسني على منتقدي إعلانه الأخير لشركة "رقائق البطاطس"
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة