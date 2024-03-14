وزير الدفاع البريطاني يطالب بزيادة الإنفاق على الجيش

لندن - (د ب ا)

طالب وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس بزيادة الإنفاق على الجيش إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك خلال مناقشة بشأن تمويل القوات المسلحة البريطانية.

وذكرت وكالة "بي ايه ميديا" البريطانية أن شابس طالب خلال حديثه أثناء زيارته لبولندا بإدراج هدف الـ3% في البرنامج الانتخابي للمحافظين، قائلا "أريد ميزانية أكبر".

كما دعا أيضا لتغيير نظام التجنيد، ليتضمن إنهاء متطلبات طبية معينة ورفع الحظر عن إطلاق الجنود للحيتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

قال شابس "الدفاع هو أفضل وسيلة لحماية أنفسنا من الصراع العسكري- يجب أن تظهر شراستك- لذلك أنا أؤيد بوضوح (هدف 3%). نحن نعيش في عالم أكثر خطورة، لدينا بوتين(الرئيس الروسي) يحقق مكاسب على الجبهة".