انطلاق ثاني سفينة لإيصال المساعدات إلى غزة من قبرص

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انطلاق سفينة تحمل مساعدات إلى قطاع غزة من ميناء لارنكا في قبرص.

وأوضح جيش الاحتلال في بيانه، أن السفينة خضعت لفحص أمني شامل قبل انطلاقها من الميناء.

وتعتبر السفينة هي الثانية بعد انطلاق أول سفينة مساعدات الثلاثاء الماضي من ميناء لارنكا في تجربة هي الأولى لإنشاء ممر بحري يوصل المساعدات إلى غزة.