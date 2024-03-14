"مجرم حرب".. الخارجية الفلسطينية: الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال لـ"بن جفير"

مصراوي

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، على استشهاد الطفل رامي الحلحولي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتفاخر وزير الأمن القومي الأمريكي المتطرف إيتمار بن جفير بدعمه لقاتل الطفل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "التفاخر بمقتل الطفل الحلحولي على يد بن جفير يتطلب من محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه باعتباره مجرم حرب".

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وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، تفاخر الوزير الإسرائيلي بن جفير العلني بدعمه الصريح الواضح للمجرم قاتل الطفل رامي الحلحولي ( 13 عاما) من مخيم شعفاط دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي ودون أي سبب سوى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.

واستشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت محافظة القدس، قد أعلنت استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

لحظة إطلاق قناصة الاحتلال الاسرائيلي الإرهابي النار على الطفل الشهيد رامي الحلحولي في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة وقتلوه أثناء قيامه بإلقاء ألعاب نارية تجارية. https://t.co/sBgRpt0Phi pic.twitter.com/CGaQsWOo9N — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) March 12, 2024

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل الحلحولي بشكل مباشر.

وعلق وزير الأمن القومي على استشهاد الطفل رامي الحلحولي، قائلًا: أحيي عنصر الأمن الذي قتل الإرهابي وهذه هي الطريقة المثلى للتصرف.