إعلان

BBC

"مجرم حرب".. الخارجية الفلسطينية: الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال لـ"بن جفير"

10:57 ص الخميس 14 مارس 2024

الخارجية الفلسطينية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

مصراوي

علقت وزارة الخارجية الفلسطينية، على استشهاد الطفل رامي الحلحولي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتفاخر وزير الأمن القومي الأمريكي المتطرف إيتمار بن جفير بدعمه لقاتل الطفل.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن "التفاخر بمقتل الطفل الحلحولي على يد بن جفير يتطلب من محكمة الجنايات الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحقه باعتباره مجرم حرب".

صورة

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس، تفاخر الوزير الإسرائيلي بن جفير العلني بدعمه الصريح الواضح للمجرم قاتل الطفل رامي الحلحولي ( 13 عاما) من مخيم شعفاط دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي ودون أي سبب سوى الرغبة في القتل كما هو الحال في عصابات الإجرام وقطاع الطرق.

واستشهد طفل متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم شعفاط، شمال شرق القدس المحتلة.

وكانت محافظة القدس، قد أعلنت استشهاد الطفل رامي حمدان الحلحولي (13 عاما) من مخيم شعفاط، إثر استهدافه من قبل قوات الاحتلال بالرصاص الحي.

وأظهر فيديو مصور نشرته مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق قناص إسرائيلي الرصاص الحي صوب الطفل الحلحولي بشكل مباشر.

وعلق وزير الأمن القومي على استشهاد الطفل رامي الحلحولي، قائلًا: أحيي عنصر الأمن الذي قتل الإرهابي وهذه هي الطريقة المثلى للتصرف.

صورة

الخارجية الفلسطينية الجنائية الدولية اعتقال بن جفير قوات الاحتلال الإسرائيلي مجرم حرب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انطلاق ثاني سفينة لإيصال المساعدات إلى غزة من قبرص

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
رمضانك مصراوي| "روحت معبر رفح".. أول رد من تامر حسني على منتقدي إعلانه الأخير لشركة "رقائق البطاطس"
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة