الصحة بغزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع لـ 31341
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قالت وزارة الصحة بغزة، إن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 31341 شهيدًا و73134 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي
وجاء هذا في تقرير الصحة الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 160 على قطاع غزة.
وأضافت الصحة بغزة، أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 69 شهيد و 110 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفتت إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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