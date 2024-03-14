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BBC

البنتاجون: ميناء المساعدات سيسهل وصول نحو مليوني وجبة يوميًا لغزة

10:41 ص الخميس 14 مارس 2024

البنتاجون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون": أرسلنا 4 سفن عسكرية إلى البحر المتوسط لدعم تقديم المساعدات لغزة وتشييد الميناء المؤقت.

وتوقع البنتاجون أن يبدأ الميناء المؤقت قبالة سواحل غزة العمل بكامل طاقته في غضون 60 يوما.

ولفت إلى أن الميناء المؤقت سيكون قادرا على تسهيل وصول نحو مليوني وجبة بشكل يومي إلى غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجه، الجيش الأمريكي لإنشاء ميناء مؤقت في غزة لتقديم المساعدات ويدعو إسرائيل لعدم استخدام المساعدات الإنسانية كورقة ضغط.

وقال بايدن إن الميناء سيكون الرصيف المؤقت، القادر على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة للناجين من الحرب.

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