اضطراب حركة السفر في ألمانيا بسبب إضراب أفراد الأمن في 5 مطارات

برلين - (د ب أ)

واجه عشرات الآلاف من الركاب اضطراب خطط سفرهم اليوم الخميس بسبب إضراب موظفي الأمن الجوي في 5 مطارات بألمانيا.

وقال متحدث باسم نقابة فيردي لعمال الخدمات في ألمانيا إن إضراب موظفي الأمن الجوي في مطارات هامبورج وشتوتجارت وكارلسروه وكولونيا وبرلين بدأ صباح اليوم ويستمر لمدة يوم كامل.

كما دعت النقابة إلى مزيد من إضرابات موظفي الأمن غدا الجمعة.

وبحسب تقديرات رابطة المطارات الألمانية فإنه من المحتمل إلغاء أكثر من 580 رحلة طيران وتغيير مواعيد سفر حوالي 90 ألف مسافر بسبب إضراب اليوم.

ويعتزم موظفو الأمن في مطارات هانوفر ودورتموند وفيتسه ودريسدن ولايبزج وكارلسروه الإضراب غدا.

وفي مطار ميونخ، دعت نقابة فيردي عمال مراقبة الأفراد والبضائع وعمليات الشحن إلى الإضراب اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش) حتى السادسة من صباح الغد وهو الإضراب الذي يؤثر بشكل أساسي على خدمات الشحن الجوي.

وتتمحور المناقشات بين النقابة وأصحاب العمل في جولات التفاوض الجماعي للأجور في مجال الأمن الجوي، حول ظروف العمل لحوالي 25 ألف موظف في شركات الأمن الخاصة. ويقوم هؤلاء الموظفون بفحص المسافرين والموظفين والأمتعة بناء على تكليف من الشرطة الاتحادية عند المداخل المؤدية إلى المنطقة الأمنية.

ولم تسفر خمس جولات من مفاوضات الأجور عن التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

كانت أول موجة إضراب تحذيري في 11 مطارا ألمانيا أدت إلى إلغاء أكثر من 1100 رحلة. وتطالب نقابة فيردي بزيادة أجر ساعة العمل بمقدار 80ر2 يورو لفترة تستمر لمدة 12 شهرا، مع تسريع صرف مكافآت العمل الإضافي بدءا من الساعة الإضافية الأولى.