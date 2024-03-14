البرلمان الألماني يصوت مجددًا اليوم على تزويد أوكرانيا بصواريخ تاوروس

برلين - (د ب أ)

من المقرر أن يناقش البرلمان الألماني (بوندستاج) مرة أخرى اليوم الخميس دعم أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز تاوروس.

وتعتزم كتلة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي المعارض طرح اقتراحها للتصويت الذي نوقش لأول مرة في نوفمبر ويدعو الحكومة الألمانية إلى تسليم نظام الأسلحة بعيد المدى هذا إلى أوكرانيا "فورا".

إلا أن المستشار أولاف شولتس يرفض ذلك، كما أوضح عندما واجه استجوابا في البوندستاج يوم الأربعاء.

ويقول شولتس إنه لا يمكن نشر صواريخ كروز إلا بمشاركة الجنود الألمان، مما يزيد من خطر جر ألمانيا إلى الحرب في أوكرانيا.

وكانت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي قد قدمت بالفعل اقتراحا مماثلا في فبراير. وفي ذلك الوقت، صوتت ماري أجنيس ستراك-زيمرمان، رئيسة لجنة الدفاع من حزب الديمقراطيين الأحرار، المشارك في الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس وحزب الخضر، لصالح القرار. وقالت إنها تعتزم الآن القيام بذلك مرة أخرى.

وسيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان مشرعون آخرون من الائتلاف سيحذون حذوها.

ولدى الحزب الديمقراطي الحر والخضر على وجه الخصوص العديد من الأعضاء المؤيدين لتزويد أوكرانيا بنظام أسلحة تاوروس.

ويتميز نظام تاوروس بمدى طويل يبلغ 500 كيلومتر ودقة أكبر.