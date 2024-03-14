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هنية: الفرصة متاحة للتوصل لاتفاق متعدد المراحل

01:26 ص الخميس 14 مارس 2024

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

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القاهرة- مصراوي

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن موقف بايدن يتغير في الخطاب ويخضع للاختبار في التطبيق، مؤكدا على أن الإدارة الأمريكية مطلوب منها الكثير من الأفعال لوقف حرب الإبادة الجماعية وسياسة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والشمال.

وتابع هنية خلال كلمة له الأربعاء، الميدان والمفاوضات خطان متوازيان وترتكز الحركة في مفاوضاتها على عظمة الصمود وعبقرية المقاومة، وتسعى بكل قوة لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكدا على أنّ الفرصة متاحة من أجل التوصل إلى اتفاق متعدد المراحل في حال تخلت حكومة المحتل عن تعنتها.

وأشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إلى أنّ الضفة تتعرض للتنكيل، بهدف إشغالها عن نصرة غزة وتفريغ المخزون الاستراتيجي الذي تمثله في مشروع المقاومة والثوابت السياسية للقضية، قائلا: " كل هذا التنكيل والقمع لن ينجح وسوف تذروه الرياح".

إسماعيل هنية اتفاق متعدد المراحل بايدن وقف حرب الإبادة الجماعية غزة طوفان الأقصى

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