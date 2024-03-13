هولندا: فيلدرز يعرب عن استعداده للتخلى عن تولي منصب رئيس الوزراء

أمستردام - (د ب أ)

أعرب السياسي اليميني الهولندي المتطرف خيرت فيلدرز عن استعداده للتخلي عن تولي مهمة رئيس الوزراء، بعد أشهر من المشاورات مع الشركاء المحتملين لتشكيل حكومة ائتلافية.

وقال فيلدرز على موقع "إكس" "يمكنني أن أصبح رئيسا للوزراء فقط إذا وافقت كل الأحزاب في الائتلاف على هذا، ولم يكن هذا هو الوضع".

وتابع "الحب لبلدي وللناخبين عظيم وأكثر أهمية من منصبي"،

وكان حزب "من أجل الحرية" بزعامة فيلدرز قد فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر الماضي بحصوله على 37 مقعدا من أصل 150 مقعدا في البرلمان.

وبدأت محادثات تشكيل حكومة يمينية مع ثلاثة أحزاب بعد أيام من انتصاره المفاجئ، إلا أن المفاوضات ظلت متعثرة منذ يناير الماضي.

ورفض "حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" المحافظ بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته وحزب "العقد الاجتماعي الجديد"، من تيار يمين الوسط الدخول في ائتلاف بقيادة فيلدرز.