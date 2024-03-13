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BBC

إصابة 9 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال أثناء انتظارهم للمساعدات بدوار الكويت

11:09 م الأربعاء 13 مارس 2024

قوات الاحتلال

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مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بإصابة 9 مواطنين من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقبل أيام استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لفلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية بمنطقة دوار النابلسي وشارع الرشيد، خلّفت نحو 108 شهداء وإصابة مئات من النازحين.

كما سبق وأن قصف في 25 يناير الماضي المطصفّين بالقرب من "دوار الكويت"، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 شهيدا.

ولفت القدرة إلى أن قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بحق آلاف "الأفواه الجائعة" التي كانت في انتظار المساعدات بغزة.

من جانبه، حمّل مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية المجاعة التي تتعمق مع مرور الوقت وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والنساء والأطفال، مؤكدا أن عمليات الإنزال الجوي "غير مجدية".

ودعا دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح.

قوات الاحتلال دوار الكويت مدينة غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي

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