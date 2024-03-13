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BBC

جيش الاحتلال: تصريحات قائد الفرقة 98 لم يوافق عليها قادته وسيستدعى للتوضيح

09:03 م الأربعاء 13 مارس 2024

توغل جنود الاحتلال في غزة

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قال قائد الفرقة 98 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "يجب على السياسيين التوحد وأن يكونوا على قدر ما نستحق ويستحقه الجنود الذين قتلوا".
وأضاف قائد الفرقة: "نطأطئ رؤوسنا بسبب الفشل في 7 أكتوبر وفي الوقت نفسه نمضي لتحقيق الإنجازات".
وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ مسبقا ببيان قائد الفرقة 98 ورئيس الأركان هارتسي هاليفي سيناقشه في انتقاداته للسياسيين.
وقالت القناة 12 العبرية نقلا عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله إن تصريحات قائد الفرقة 98 لم يوافق عليها قادته وسيستدعى للتوضيحه.
ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية عن ضابط في كتيبة كوماندوز، قوله إن ساحة القتال في مدينة حمد بخان يونس هي الأصعب حتى الآن.

الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة بنيامين نتنياهو

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