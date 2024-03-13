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BBC

جنوب أفريقيا تتوعد باعتقال مواطنيها ممن يقاتلون بصفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

09:02 م الأربعاء 13 مارس 2024

وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور

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جوهانسبرج - (د ب أ)

كشفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، عن استعداد بلادها لاعتقال مزدوجي الجنسية من مواطنيها الذين يخدمون في قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عند عودتهم إلى البلاد.

ونقل موقع "آي 24" الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن باندور قولها: "لقد أصدرت بالفعل بيانا لتحذير أولئك الذين هم من جنوب أفريقيا، والذين يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي أو في صفوفه؛ نحن مستعدون عندما تعودون إلى الوطن، سوف نعتقلكم".

كانت جنوب أفريقيا رفعت قضية في محكمة العدل الدولية في يناير المنصرم ضد إسرائيل تتهمها بـ "ارتكاب إبادة جماعية في حربها مع حماس وغيرها من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة".

وحذرت بريتوريا في شهر ديسمبر الماضي من أن مواطنيها الذين يقاتلون إلى جانب إسرائيل في غزة قد يواجهون المحاكمة في الداخل، في حين أدان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا مجدداً الصراع ووصفه بأنه "إبادة جماعية".

وقالت وزارة الخارجية في جوهانسبرج إنها "تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض مواطني جنوب أفريقيا انضموا إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي للقتال في غزة، أو أنهم يفكرون في القيام بذلك".

وأكدت الوزارة أن: "مثل هذه الأفعال يمكن أن تساهم في انتهاك القانون الدولي وارتكاب المزيد من الجرائم الدولية، مما يجعل مرتكبيها عرضة للمحاكمة في جنوب أفريقيا".

ناليدي باندور وزيرة خارجية جنوب أفريقيا جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب أفريقيا تتوعد باعتقال مواطنيها

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