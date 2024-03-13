إعلام عبري: حكومة الحرب قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها

مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر سياسية، اليوم الأربعاء، قولهم إن التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها.

وأكدت المصادر السياسية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات سياسية كبرى في ظل الأزمة بين الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات والقرار قد يتخذ الأحد المقبل.