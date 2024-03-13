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BBC

إعلام عبري: حكومة الحرب قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها

08:39 م الأربعاء 13 مارس 2024

حكومة الحرب الإسرائيلية أرشيفية

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مصراوي

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر سياسية، اليوم الأربعاء، قولهم إن التقديرات تشير إلى أن حكومة الحرب الإسرائيلية قد لا تستمر في ظل الطريقة التي تدار بها.

وأكدت المصادر السياسية، أن الفترة المقبلة ستشهد تحولات سياسية كبرى في ظل الأزمة بين الوزير في مجلس الحرب بيني جانتس رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإغلاق وزارة الاستخبارات والقرار قد يتخذ الأحد المقبل.

حكومة الحرب الإسرائيلية الاحتلال الإسرائيلي إغلاق وزارة الاستخبارات صحيفة يديعوت أحرونوت

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