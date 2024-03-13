سيناتور أمريكي يطالب بتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب قيودها على دخول المساعدات لغزة

مصراوي

قال السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، اليوم الأربعاء، إنه يجب تعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب فرضها قيودا على دخول المساعدات الأمريكية إلى غزة.

سبق وأن قالت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور كريس فان هولين، قوله إن وقف مبيعات الأسلحة الأمريكية أمر مطروح إذا شن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوما واسعا على رفح جنوبي قطاع غزة.

كذلك، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي كبير، اليوم الثلاثاء قوله إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو غضب بسبب تقرير الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" الذي يشير إلى احتمال فقدانه السلطة.

وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن نتنياهو قرر عقب تقرير CIA خوض مواجهة قوية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان تقييم استخباراتي أمريكي جديد يركز على التهديدات الأمنية العالمية والتطورات الجيوسياسية، أظهر أن سيطرة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السلطة قد تكون "في خطر".

وأشار إلى أن إسرائيل قد لا تحقق هدفها في التخلص بشكل كامل من "حماس" في حرب غزة.

وفي تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تمت مناقشة التقييم المُكون من 40 صفحة، والذي شمل تحليلًا للتهديدات في مناطق مثل غزة وأوكرانيا، إلى جانب الإرهاب والفضاء الإلكتروني.

ولفت التقييم إلى أن "قدرة نتنياهو على الاستمرار في القيادة، جنبًا إلى جنب مع اتحاده الذي يضم أحزابًا يمينية متطرفة وأخرى متشددة في القضايا الفلسطينية والأمنية، قد تكون عرضة للخطر".

وأضاف التقييم أن "عدم الثقة في القدرات القيادية لنتنياهو قد توسعت، متجاوزة المستويات السابقة للصراع، مع توقع حدوث احتجاجات كبيرة تطالب برحيله وتدعو إلى إجراء انتخابات جديدة، مما يزيد من احتمال تشكيل حكومة مختلفة وأكثر اعتدالًا".

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الرئيس بايدن ونتنياهو يخوضان حرب كلامية، خاصة بشأن هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة.

ورغم تحذير بايدن من تبعات الهجوم على رفح جنوب غزة ووصفه بـ"الخط الأحمر"، إلا أن نتنياهو يظهر بتجاهل لهذه المخاوف، مما قد يؤدي إلى تأثير على العلاقات بين البلدين وتقديم بعض المساعدة العسكرية الأمريكية، وفق الصحيفة الأمريكية.