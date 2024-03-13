رئيس الوزراء الهولندي: الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سيقود إلى كارثة إنسانية

مصراوي

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بالدور العظيم الذي تلعبه مصر التي أثبتت دورها اللوجستي والمحوري في الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وشدد روته على ضرورة التأكيد على الوصول الآمن للمساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد روته أن الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سيقود إلى كارثة إنسانية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، أن الهجوم على السفن في البحر الأحمر يسبب ضررا كبيرا على الشحن التجاري وله تأثير كبير على مصر.