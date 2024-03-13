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BBC

رئيس الوزراء الهولندي: الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سيقود إلى كارثة إنسانية

07:34 م الأربعاء 13 مارس 2024

رئيس الوزراء الهولندي مارك روته

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مصراوي

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بالدور العظيم الذي تلعبه مصر التي أثبتت دورها اللوجستي والمحوري في الأزمة الحالية في قطاع غزة.

وشدد روته على ضرورة التأكيد على الوصول الآمن للمساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكد روته أن الهجوم البري الإسرائيلي في رفح سيقود إلى كارثة إنسانية، مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون هناك دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جانب دولة إسرائيل.

وأوضح رئيس الوزراء الهولندي، أن الهجوم على السفن في البحر الأحمر يسبب ضررا كبيرا على الشحن التجاري وله تأثير كبير على مصر.

مارك روته هجوم رفح الاحتلال الإسرائيلي

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