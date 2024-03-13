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تركيا.. مقتل رجل شرطة في حادث مروري مرتبط بحرس أردوغان

07:03 م الأربعاء 13 مارس 2024

الشرطة التركية - ارشيفية

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اسطنبول - (د ب أ)

ذكرت قناة "تي آر تي" التركية أن رجل شرطة قتُل وأُصيب ثلاثة آخرين اليوم الأربعاء في حادث مروري مرتبط بالحرس الشخصي للرئيس رجب طيب أردوغان في جنوب شرقي تركيا.

وأفادت القناة بأن اثنين من المصابين في الحادث بولاية شرناق من رجال الشرطة.

وكان الحرس الشخصي الرئاسي ضمن جولة في الحملة الانتخابية لأردوغان، وقدم أردوغان تعازيه في رجل الشرطة خلال تجمع في ولاية ماردين الواقعة على الحدود مع سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أردوغان قوله في شرناق إن تركيا ستواصل الكفاح ضد "الإرهابيين"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور وقوات سوريا الديمقراطية، اللذين تعتبرهما أنقرة مصدر خطر على البلاد.

الشرطة التركية حرس أردوغان مقتل شرطي

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