الأونروا: تعرض أحد مخازننا في رفح لضربة وأنباء عن سقوط ضحايا

تل أبيب - (د ب أ)

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والتي تقوم بتوزيع الغذاء وإمدادات الإغاثة في قطاع غزة، إنها تعرضت لضربة اليوم الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن هناك تقارير تفيد بأن اثنين على الأقل من موظفي الوكالة استشهدا في الضربة التي وقعت في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أنها لا تزال تحاول التأكد مما حدث بالضبط وعدد الموظفين الذين أصيبوا.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هجوما إسرائيليا على أحد مراكز الوكالة أسفر عن استشهاد عدة أشخاص، وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتم التحقيق في هذه التقارير.

وذكرت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة إن 31 ألفا و272 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 73 ألف شخص في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية قبل أكثر من 5 أشهر، وأضافت أن أكثر من ثلثي هذه الحصيلة من النساء ولأطفال.