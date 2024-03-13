ديوان المظالم الإسرائيلي: بن غفير جاء لدعم جندي استُدعي بعد قتله فتى فلسطينيًا بالقدس

مصراوي

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن ديوان المظالم الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قوله إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير خالف القانون بوصوله لمكاتب النائب العام وتسييس أجهزة التنفيذ.

وأوضح ديوان المظالم الإسرائيلي، أن بن غفير جاء لدعم جندي تم استدعاؤه بعد قتله فتى فلسطينيا في شعفاط بالقدس، مؤكدا أن ما أقدم عليه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك للقانون وتدخل في التحقيق.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قوله إن الشرطي الذي قتل الطفل رامي الحلحولي أمس، لا يستحق التحقيق معه.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الداخلي أشار إلى أنّه سيعمل على منحه وساما بسبب العمل الذي قام به.

واستشهد الفتى الفلسطيني رامي حمدان الحلحولي والبالغ من العمر 14 عاما مساء الثلاثاء برصاص القوات الإسرائيلية، في مخيم شعفاط بالقدس.

وكان الفتى قد أصيب بجروح خلال مواجهات اندلعت في المخيم مع شرطة الاحتلال الاسرائيلي، حيث جرى نقله من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني إلى أحد مشافي القدس، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يعلن رسميا عن استشهاده.

وزعمت شرطة الاحتلال أنّها أطلقت النار تجاه شاب فلسطيني في مخيم شعفاط، بعد قيامه بإطلاق مفرقعات نارية ليلة الإثنين تجاه قواتها.