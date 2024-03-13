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BBC

مسؤولون أمريكيون: احتمال حدوث تعليق دائم لتمويل الأونروا

05:22 م الأربعاء 13 مارس 2024

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا

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(مصراوي)

صرح مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تستعد لاحتمال تعليق دائم لتمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بسبب موقف الكونجرس، حسبما نقلت عنهم "رويترز".

وِأوضح المسؤولون أن دور الأونروا في غزة لا يمكن الاستغناء عنه، مشيرين لعدم وجود احتمالية باستئناف التمويل في الوقت القريب بسبب رفض مجلس الشيوخ الأمريكي.

ويتهم الاحتلال الإسرائيلي، بعض موظفي الأونروا بالتورط في أحداث الـ7 من أكتوبر، وهو ما نفته الأونروا وأعلنت فتحها تحقيقًا من أجل كشف ملابسات الاتهام، وتلى ذلك تعليق للتمويل من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول على خلفية الاتهامات الإسرائيلية.

الأونروا تمويل الأونروا واشنطن

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