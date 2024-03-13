بالرغم من إعلان التقشف.. رئيس الأرجنتين يواجه اتهامات بالنفاق بسبب الرواتب

وكالات

يواجه الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي اتهامات بالنفاق لإقراره زيادة كبيرة في راتب الرئيس أثناء تبنّيه تنفيذ حزمة تقشف، في قضية كبرى هزت حكومته اليمينية.

وانتقد المشرعون المعارضون الرئيس الأرجنتيني، وشاركوا التفاصيل على وسائل التواصل الاجتماعي التي أظهرت ارتفاع راتبه الشهري الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً عن 6 ملايين بيزو أرجنتيني، حوالي 7073 دولاراً، الشهر الماضي. ويعكس ذلك زيادة بنسبة 48% في الراتب الرئاسي مقارنة بشهر يناير.

ورداً على الاتهامات، قال "مايلي" خلال مقابلة متلفزة، ليل الإثنين الماضي، إنه أمر بإقالة وزير العمل عمر ياسين بسبب الفضيحة، مشيراً إلى أن زيادة راتبه ورواتب كبار المسؤولين الحكوميين كانت "خطأ لم يكن ينبغي ارتكابه".

سعى الاقتصادي الليبرالي، الذي غالباً ما يتم تشبيهه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إلى الدفاع عن زيادة الأجور من خلال الادعاء بأنها أمر تلقائي بموجب مرسوم وقعته الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر قبل 14 عاماً.

لكن مايلي أصر على عدم مسؤوليته عن ذلك، وقال في منشور على منصة X، “لقد علمت للتو أنه نتيجة للمرسوم الذي وقعته الرئيسة السابقة كريستينا كيرشنر في عام 2010، والذي نص على أن المسؤولين السياسيين يجب أن يكسبوا دائماً أكثر من موظفي الإدارة العامة، تم منح زيادة تلقائية للموظفين السياسيين في هذه الحكومة".

وأضاف: "في مثل هذه الأزمة الحالية التي يبذل فيها المجتمع الأرجنتيني جهوداً بطولية، يجب على السياسيين أن يكونوا أول من يقدم يد المساعدة". وختم "لقد انتهت النكتة السياسية".

واتهمت البرلمانية الأرجنتينية فيكتوريا تولوسا باز، التي عملت سابقاً في حكومة الرئيس اليساري ألبرتو فرنانديز، مايلي بازدواجية المعايير.

وقال تولوسا باز عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "مع علم التقشف، مايلي يكذب علينا".

كما انتقدت الأرجنتينية فرنانديز دي كيرشنر مايلي، قائلة إن المرسوم الذي وقعته في عام 2010 لا علاقة له بفضيحة رواتب الحكومة الحالية.

وتوجهت إلى مايلي قائلة "أيها الرئيس.. تريد أن تقاتل معي حتى لا نتحدث عن المرسوم الذي وقعته والذي يمنح زيادة قدرها 48% لك ولمسؤوليك بينما تتدمر رواتب الأرجنتينيين.. والنساء الأرجنتينيات أيضاً". وأضافت: "اعترف بأنك وقعت، وحصلت على المال وتمّ القبض عليك".

وبلغت مستويات الفقر في الأرجنتين 57.4 % في يناير، وهو أعلى مستوى منذ 20 عاماً على الأقل، بحسب تقرير صادر عن الجامعة الكاثوليكية الأرجنتينية نقلته وسائل الإعلام المحلية الأحد 18 فبراير.