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BBC

شركة أمبري البريطانية: تلقينا تقريرًا عن وقوع حادثة في خليج عدن

03:24 م الأربعاء 13 مارس 2024

شركة أمبري البريطانية

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(مصراوي)

دعت شركة أمبري البريطانية، اليوم الأربعاء، السفن المتواجدة في محيط منطقة سقطرى إلى تقليل تحركات جميع طواقمها.

وقالت أمبري، إنها تلقت تقريرًا عن إطلاق صواريخ في خليج عدن.

ومنذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر، استهدفت جماعة أنصار الله الحوثيين جميع السفن المتجهة من وإلى إسرائيل في البحر الأحمر ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، ثم تلاه تدخل السفن الأمريكية والبريطانية لشن هجوم على الحوثيين بدواعي حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ليرد الحوثيين بعد ذلك بتعمد استهداف السفن الأمريكية والبريطانية.

شركة أمبري البريطانية السفن خليج عدن

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