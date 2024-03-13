الدفاع الإيرانية: صادرات المنتجات الدفاعية زادت 5 أضعاف

طهران - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، اليوم الأربعاء، زيادة صادرات المنتجات الدفاعية 5 أضعاف.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن وزير الدفاع الإيراني قال في تصريح على هامش اجتماع الحكومة: "في مجال الفضاء سنحقق تقدما جيدا في العام المقبل، وقد حقق حامل القمر الصناعي سيمرج نجاحا كبيرا ونحن نعمل على توسيع نطاق أنشطتنا في هذا الصدد".

وأضاف اشتياني: "زادت صادرات المنتجات الدفاعية من 4 إلى 5 أضعاف، وستستمر في الزيادة في المستقبل. لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع محركات الطائرات المسيرة".

وتابع: "تجرى المناورات كاستعراض للقوة، وفي هذه المناورات تعمل القوى الثلاث الكبرى في العالم معا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والممرات المائية الحساسة في المنطقة، ويظهر وجود دول مراقبة مثل عمان وباكستان وأذربيجان أهمية هذه المناورات".