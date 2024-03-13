إعلان

BBC

الدفاع الإيرانية: صادرات المنتجات الدفاعية زادت 5 أضعاف

02:14 م الأربعاء 13 مارس 2024

محمد رضا اشتياني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

طهران - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني، اليوم الأربعاء، زيادة صادرات المنتجات الدفاعية 5 أضعاف.

وأفادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأن وزير الدفاع الإيراني قال في تصريح على هامش اجتماع الحكومة: "في مجال الفضاء سنحقق تقدما جيدا في العام المقبل، وقد حقق حامل القمر الصناعي سيمرج نجاحا كبيرا ونحن نعمل على توسيع نطاق أنشطتنا في هذا الصدد".

وأضاف اشتياني: "زادت صادرات المنتجات الدفاعية من 4 إلى 5 أضعاف، وستستمر في الزيادة في المستقبل. لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع محركات الطائرات المسيرة".

وتابع: "تجرى المناورات كاستعراض للقوة، وفي هذه المناورات تعمل القوى الثلاث الكبرى في العالم معا لتحقيق الاستقرار في المنطقة والممرات المائية الحساسة في المنطقة، ويظهر وجود دول مراقبة مثل عمان وباكستان وأذربيجان أهمية هذه المناورات".

طهران وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتياني المنتجات الدفاعية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* انقلاب الطقس في هذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية حتى الأحد
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة