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الصحة الفلسطينية: ارتفاع أعداد الشهداء في غزة إلى 31272 شهيدًا

01:16 م الأربعاء 13 مارس 2024

قطاع غزة

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غزة - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 31 ألفا و272 شهيدًا و73 ألفا و24 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة ، في منشور أوردته على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدا و 135 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 159 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم".

ولفتت إلى أن "72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء" .

غزة وزارة الصحة الفلسطينية القصف الإسرائيلي طوفان الأقصى

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