إضراب جديد في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا

برلين - (د ب أ)

بدأ أفراد الضيافة في شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا اليوم الأربعاء إضرابا عن العمل مما أدى إلى توقف رحلات الشركة المقلعة من مطار ميونخ بألمانيا.

بدأ الإضراب في مطار ميونخ الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0300 بتوقيت جرينتش) ويستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وتتوقع الشركة إلغاء حوالي 400 رحلة تؤثر على حوالي 50 ألف راكب بسبب الإضراب.

يذكر أن أطقم الضيافة في لوفتهانزا نظموا إضرابا أمس في مطار فرانكفورت حيث تم إلغاء حوالي 600 رحلة مما أثر على نحو 70 ألف راكب لم يتمكنوا من القيام برحلاتهم وفقا لما هو مخطط.

وتطالب نقابة مضيفي الطيران "أوفو". الألمانية بزيادة بنسبة 15% في الأجور وتريد أيضا الحصول على مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة ثلاثة آلاف يورو (3280 دولار) لأعضائها العاملين في شركة لوفتهانزا.