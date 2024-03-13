لبنان يتقدم بشكوى ضد إسرائيل لاستهدافها مدنيين في مناطق بعيدة من الحدود الجنوبية

بيروت - (د ب أ)

أوعز وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بو حبيب الدوائر المختصة في الوزارة بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لاستهدافها المدنيين في مناطق سكنية في محيط مدينة بعلبك وقرى مجاورة شرق لبنان.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين ، في بيان صحفي أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الأربعاء، إن "الأمر الذي يدعو إلى المزيد من القلق هو أن يأتي هذا التصعيد في مناطق بعيدة عن الحدود الجنوبية اللبنانية".

وأشارت إلى أن هذا "يدل على رغبة اسرائيل بتوسيع الصراع وجر المنطقة بأكملها الى حرب قد تبدأ شرارتها من مثل هذه الأعمال العدوانية، وتتحول الى حرب إقليمية تسعى وراءها الحكومة الاسرائيلية كحبل نجاة للخروج من مأزقها الداخلي".

وحثت الوزارة المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة بوتيرة تصاعدية، مطالبة مجددا بـ "ضرورة إدانة أعضاء مجلس الأمن مجتمعين الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، والعمل على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 (2006) بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية".