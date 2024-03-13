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بوتين: روسيا تريد ضمانات أمنية gإجراء مباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا

11:09 ص الأربعاء 13 مارس 2024

بوتين

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موسكو - (د ب ا)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا سوف تطلب ضمانات أمنية من أجل بحث إجراء محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا في مقابلة مع وكالة أنباء ريا نوفوستي أن " الوقائع على الأرض" يجب أن تكون أساس أي مفاوضات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بوتين تأكيده فى المقابلة التى نُشرت اليوم الأربعاء استعداد روسيا لحل " هذا الصراع بالطرق السلمية".

وكانت الحكومة الأوكرانية قد رفضت في السابق أي اتفاق يتضمن تنازلات إقليمية.

وقال بوتين" في هذه الحالة، نحن مهتمون بصورة أساسية بأمن روسيا". وأضاف "سوف نمضى من هذه النقطة".

ولدى سؤاله عما إذا كان من الممكن عقد " اتفاق عادل" مع الغرب، أجاب بوتين" لا أثق بأي شخص، ولكننا نحتاج إلى ضمانات".

وأشار بوتين إلى أنه لم يكن هناك مطلقا حاجة لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن هذه الفكرة لم تخطر على باله مطلقا، وأنه لا يعتقد أن روسيا والولايات المتحدة متجهان نحو صراع نووي.

مع ذلك، أوضح أن الدول التي أعلنت أنه لا توجد خطوط حمراء تجاه روسيا يجب أن تدرك أن روسيا سوف ترد بالمثل.

بوتين روسيا موسكو أوكرانيا

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