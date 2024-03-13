الاحتلال يعلن هوية مصابي عملية جنوبي القدس

(مصراوي)

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن هوية مصابي عملية الطعن جنوبي القدس.

وأفاد الجيش في بيانه، أن المصابين هم مجندة وفرد حراسة، واللذين أصيبا بشكل بالغ في العملية التي وقعت عند حاجز النفق، حسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذ العملية أُصيب أثناء هجومه، موضحًا أن وصل إلى مكان الحادث على متن دراجته النارية والتي ترجل منها ونفذ العملية.



ومنفذ العملية هو محمد مراد أبو حامد، وهو من سكان قرية الخضر قرب بيت لحم.

وفي فبراير الماضي نفذ فلسطيني عملية مشابهة نتج عنها مقتل إسرائيلي وأصيب 8 آخريين قرب مستوطنة معاليه أدوميم، وهو ما ردت عليه إسرائيل لاحقًا بالموافقة على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.