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BBC

ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية

11:06 ص الأربعاء 13 مارس 2024

دونالد ترامب

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واشنطن - (د ب أ)

وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبًا مطلوبًا وسيتنافس، على الأرجح، ضد شاغل المنصب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وانسحب آخر منافس جدي لترامب في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هيلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي.

ولن يتم ترشيح ترامب رسميا حتى مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي بولاية ويسكونسن في يوليو.

دونالد ترامب واشنطن انتخابات الرئاسة الأمريكية

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