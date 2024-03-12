حماس: لن نسمح لأي طرف بفرض أجندته على الفلسطينيين ونتمسك بحقنا في تقرير المصير



مصراوي

قال حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "إننا لن نسمح لأي طرف بفرض أجندته على الفلسطينيين ونتمسك بحقنا في تقرير المصير".

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس: "نحن مع تشكيل حكومة توافق وطني فلسطيني لمدة محدودة ومهام واضحة"، موضحا أنه لا يوجد تواصل مع الرئاسة الفلسطينية منذ بداية المعركة ولكننا نتواصل مع حركة فتح.

وتابع حسام بدران، أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عبارة عن مجموعة من القتلة، مشيرا إلى أن أحداث الضفة الغربية والقدس تؤكد أن هؤلاء المحتلين أعداء لكل الشعب الفلسطيني.