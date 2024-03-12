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BBC

مدير الاستخبارات الأمريكية: الضفة لا تزال قابلة للاشتعال في الوقت الراهن

07:46 م الثلاثاء 12 مارس 2024

وليام بيرنز

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قال مدير الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه" وليام بيرنز، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك إمكانية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومن المهم مواصلة العمل لتحقيقه.

وأوضح بيرنز أنه من الممكن إحراز تقدم لكن هناك قضايا معقدة للغاية يجب حلها وهذا الأمر ليس مستحيلا، مشيرا إلى أن الضفة الغربية لا تزال مكانا قابلا للاشتعال في الوقت الراهن نظرا لعدد من الأسباب.

وأكد بيرنز أن من مصلحة الجميع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار لتهدئة الوضع بالضفة الغربية والمنطقة، معربا عن أمله في أن تلتزم الجماعات الموالية لإيران بوقف إطلاق النار إذا تم التوصل إليه في غزة.

وليام بيرنز مدير الاستخبارات الأمريكية وقف إطلاق النار غزة طوفان الأقصى

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