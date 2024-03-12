القوات الجوية الألمانية تستعد لإنزال جوي لمساعدات في قطاع غزة

برلين (د ب أ)

تستعد الحكومة الألمانية لإطلاق مهمة للقوات الجوية لإنزال مساعدات مطلوبة بصورة ملحة لقطاع غزة، لتنضم إلى عدة دول أخرى نفذت عمليات إنزال جوي للقطاع المحاصر.

وأكد الجيش الألماني أن الاستعدادات جارية لإنزال مساعدات لغزة باستخدام طائرات شحن من طراز سي-130 متمركزة في فرنسا.

وتنفذ القوات الجوية الفرنسية عمليات إنزال مساعدات فوق منطقة الحرب في غزة.

وأفادت مجلة "دير شبيجل" في وقت سابق بأن وزارة الخارجية الألمانية قدمت طلبا رسميا لوزارة الدفاع للانضمام للمهمة.

وبحسب منظمات الإغاثة تتزايد شدة حاجة السكان في قطاع غزة الصغير ذي الكثافة السكانية المرتفعة.

وتفرض إسرائيل قيودا صارمة على إرسال المساعدات برا إلى غزة خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية للقصف الجوي والهجمات البرية المستمرة منذ شهور.

وبحسب الأمم المتحدة، تلوح في الأفق أزمة جوع شديد إذا لم يتم التوسع في عمليات إرسال شاحنات المساعدات برا.

ويقيم نحو 2.2 مليون شخص في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا على غزة بعد هجوم مباغت في 7 أكتوبر لعناصر حماس وفصائل فلسطينية أخرى على مستوطنات إسرائيلية، شهد مقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسر 250 آخرين.