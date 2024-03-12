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BBC

ألمانيا تعلن عزمها إسقاط المساعدات جوًا على غزة

07:16 م الثلاثاء 12 مارس 2024

إسقاط المساعدات جوا

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مصراوي

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر بالحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، قولهم إن برلين ستشارك في عمليات إنزال المساعدات جوا على قطاع غزة.

سبق وأن قالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء، الأربعاء الماضي، إن الحكومة الهولندية أعلنت إرسال طائرة نقل عسكرية إلى المملكة الأردنية للمساعدة في تنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وأكدت الحكومة في بيانها، أنها ستقوم بتنفيذ عمليات الإنزال الجوي للمساعدات بالاشتراك مع الأردن.

وتأتي الخطوة الهولندية بعدما أقدمت عدة دول على تنفيذ الإنزال الجوي على غزة؛ بعد تعثر إدخال المساعدات إلى القطاع بسبب القيود التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت مصر وقطر والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا، انضمت إلى الأردن في تنفيذ إنزال جوي للمساعدات على غزة.

إسقاط المساعدات غزة الحكومة الألمانية الحكومة الهولندية

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