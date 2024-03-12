الاحتلال يعلن مقتل أحد أسراه المحتجزين لدى حماس

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد الجنود الأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية حماس منذ الـ7 من أكتوبر.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه، أنه 3 من قواته العسكرية قد أُصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، تمكن مقاتليها من إيقاع قوتين إسرائيليتين راجلتين في كمين محكم، مشيرة إلى الاشتباك مع أفراد القوة من مسافة صفر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.