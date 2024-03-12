الجيش السوداني يسيطر على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان (فيديو)
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وكالات
أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه استعاد السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، من قوات الدعم السريع، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، إن قواتها أحبطت محاولة يائسة من قبل مليشيات الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها القوات المسلحة بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.
#الجيش_السوداني يعلن سيطرته على مبنى الإذاعة والتلفزيون في #أم_درمان.. ومراسل #الحدث: الجيش انتزع المبنى بعد معارك ضارية مع #الدعم_السريع#السودان pic.twitter.com/WPF0BJzsft— ا لـحـدث (@AlHadath) March 12, 2024
وتابع البيان، أنه تم القضاء على معظم قوات الدعم السريع في المنطقة واستلام المعدات والآليات العسكرية منهم مشيرة إلى أنه جاري حصر خسائر العدو.
ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، وهي جزء من منطقة الخرطوم الكبرى.
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