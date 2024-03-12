إعلان

BBC

الجيش السوداني يسيطر على مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان (فيديو)

03:05 م الثلاثاء 12 مارس 2024

الجيش السوداني

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول

وكالات

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه استعاد السيطرة على مقر الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون في أم درمان، من قوات الدعم السريع، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها، إن قواتها أحبطت محاولة يائسة من قبل مليشيات الدعم السريع للهروب من الطوق الذي تفرضه عليها القوات المسلحة بمحيط منطقة الملازمين والإذاعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتابع البيان، أنه تم القضاء على معظم قوات الدعم السريع في المنطقة واستلام المعدات والآليات العسكرية منهم مشيرة إلى أنه جاري حصر خسائر العدو.

ويقع مقر الهيئة في أم درمان المطلة على نهر النيل قبالة العاصمة الخرطوم، وهي جزء من منطقة الخرطوم الكبرى.

الجيش السوداني مقر الإذاعة والتلفزيون أم درمان

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهند تستبعد المسلمين من قانون الجنسية الجديد

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة