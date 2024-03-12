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BBC

مسلحون معارضون لبوتين يدخلون مدنًا روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية

02:55 م الثلاثاء 12 مارس 2024

فلاديمير بوتين

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كييف - (د ب ا)

يتردد أن معارضين روس، يبدو أنهم مسلحين من جانب أوكرانيا، دخلوا مدنا روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وكتب اليا بونوماريف، العضو السابق في البرلمان الروسي الذي يعيش في أوكرانيا حاليا على تطبيق تليجرام اليوم الثلاثاء " فيلق حرية روسيا و فيلق المتطوعين الروسي والكتيبة السيبيرية تقدموا إلى منطقتي كورسك وبيلجورود في إطار عملية مشتركة".

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إنه تم صد عدة هجمات للمسلحين الأوكرانيين. ووصف جهاز الأمن الاتحادي تقارير حدوث خروقات عبر الحدود بغير الصحيحة.

وأضاف بونوماريف أنه يتردد أن القتال يجرى في قرية تيوتكينو في منطقة كورسك. وأوضح أن معارضي بوتين سيطروا على قرية في منطقة بيلجورود. وأظهرت مقاطع الفيديو دبابة في قرية، بجانب أمور أخرى. ودعا المقاتلون الملثمون، الذين يرتدون الزي الرسمي الأوكراني في رسائلهم المصورة، لتجاهل الانتخابات الرئاسية المقررة في روسيا الأحد المقبل.

ولم يتسن التأكد من المعلومات من الجانب الأوكراني أو الروسي بصورة مستقلة.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اندري يوسوف لمنصة أوكرانسكا برادفا إن الوحدات تتألف من مواطنين روس وأنهم" يتحركون بصورة مستقلة تماما".

بوتين الحدود الأوكرانية كييف أوكرانيا روسيا

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