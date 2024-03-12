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BBC

خفر السواحل القبرصي يعثر على 458 مهاجرا على متن 6 قوارب

02:50 م الثلاثاء 12 مارس 2024

قوارب

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أثينا - (د ب ا)

قال متحدث باسم الشرطة لشبكة البث القبرصية اليوم الثلاثاء إن أفراد خفر السواحل بقبرص عثروا على 458 مهاجرا على متن ستة قوارب غادرت من لبنان.

وكان من ضمن المهاجرين قصر بدون آبائهم، معظمهم من سوريا ولبنان، وتم إنقاذهم جميعا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتم إيواء جميع الـ458 في معسكر غرب نيقوسيا.

ووفقا لاحصاءات الاتحاد الأوروبي، فإن قبرص سجلت خلال الأعوام الماضية أكبر عدد طلبات لجوء بالنسبة لعدد السكان في الكتلة الأوروبية بأكملها.

قوارب أثينا خفر السواحل القبرصي

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