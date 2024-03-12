فيديو| الملكة رانيا: ما يحدث في غزة عملية قتل جماعي للأطفال

مصراوي

وكالات

ناقشت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عمليات الإنزال الجوي التي قام بها بلدها للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وفي مقابلة حصرية للملكة رانيا، مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، بحثت المعاناة الإنسانية داخل غزة، وسبب اعتقادها أن "وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".

وقالت الملكة رانيا: "لقد كان هذا قتل جماعي بطيء للأطفال، منذ 5 أشهر، الأطفال الذين كانوا مزدهرين وبصحة جيدة منذ أشهر فقط يضيعون أمام والديهم، الآن، المجاعة موت بطيء جدًا، وقاسٍ ومؤلم، تتقلص عضلاتك، ويتوقف جهاز المناعة لديك، وتتوقف أعضائك، تخيل أنك أحد الوالدين ومضطر إلى المرور بذلك، تشاهد طفلك يمر بذلك، ولست قادرًا على فعل أي شيء للمساعدة".

الملكة رانيا: ما يحدث في غزة عملية قتل جماعي بطيئة للأطفال منذ 5 أشهر pic.twitter.com/efIJTh1fj5 — Roya News (@RoyaNews) March 12, 2024

وأكدت الملكة رانيا أن "ما يحدث في غزة اليوم أمر مخز وشائن للغاية ويمكن التنبؤ به تمامًا لأنه كان متعمدًا".

وسلطت الملكة رانيا الضوء على عمليات الإنزال الجوي التي قام بها الأردن، قائلة: "السبب وراء قيامنا بعمليات الإنزال الجوي هذه هو أننا وجدنا - بعد المحاولة دون جدوى لإقناع إسرائيل بفتح نقاط الوصول البرية - أن علينا أن نفعل شيئًا، لم نتمكن من الجلوس مكتوفي الأيدي ومشاهدة الناس يتضورون جوعًا. وهكذا، بدأ الملك عبدالله، كما تعلمون، بتنظيم عمليات الإنزال الجوي هذه".

وأكدت أن هناك شاحنات، بها أطنان من المواد الغذائية في الشاحنات التي تبعد أميالاً عن الأشخاص الذين يعانون من الجوع، إذًا فالجوع ليس كارثة طبيعية، هذه كارثة من صنع الإنسان، وكارثة من صنع إسرائيل. إنه الحرمان حسب التصميم".

وأنهت الملكة رانيا تعليقها قائلة: "أيًا كان حجم المساعدات الواردة، فلا شيء يمكن أن يحل محل وقف إطلاق النار. إن تقديم المساعدات تحت القصف لا يوقف الدمار والموت والحسرة، لا يمكننا أن ننقذ الناس من الجوع ثم نقصفهم حتى الموت، لذا مرة أخرى، فإن وقف إطلاق النار الفوري هو الأولوية رقم واحد".