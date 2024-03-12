قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7555 فلسطينيًا من الضفة منذ أكتوبر الماضي

رام الله - (د ب أ)

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت نحو 7555 مواطنًا من الضفة الغربية، منذ بدء الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا.

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة التي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر الماضي ، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها".

ووفق البيان: "شنت قوات الاحتلال منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت 25 مواطنًا على الأقل من الضفة، من الضّفة، بينهم أسرى سابقون".

و"تركزت عمليات الاعتقال في بلدة عوريف/نابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، وجنين، والخليل، والقدس، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، بالإضافة إلى الاعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة الأموال، والأجهزة المحمولة"، بحسب ما ورد في البيان .