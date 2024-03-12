أوكرانيا تعلن عن حصيلة جديدة لعدد قتلى وجرحى الجيش الروسي منذ بداية الحرب

كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 425 ألف و890 جنديا، بينهم 910 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6747 دبابة، منها 8 دبابات أمس الاثنين فقط، و12901 مركبة قتالية مدرعة و10522 نظام مدفعية و1016 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و713 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8184 طائرة مسيرة، و1920 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13870 من المركبات وخزانات الوقود، و1691 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.