اكتشاف معبد بوذي يعود لأكثر من ألف عام في شمال الصين

بكين - (د ب أ)

تم اكتشاف معبد بوذي يرجع تاريخه إلى أكثر من ألف عام،في حي بينجتشنج بمدينة داتون في مقاطعة شانشي شمالي الصين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الثلاثاء.

وقال معهد مقاطعة شانشي لعلم الآثار، إن المعبد القديم الذي يعود إلى عهد أسرة وي الشمالية (386 - 534) ويعتقد بأنه معبد رسمي أو ملكي، يبعد 300 متر عن أطلال قصر خاص بأسرة وي الشمالية، فيما يوجد برج باجودا في مركزه.

وعثر الباحثون على حفرة مربعة في وسط أساس برج باجودا، يوجد فيها لؤلؤ ومجوهرات مرجانية وخواتم نحاسية. كما تم اكتشاف أكثر من 200 تمثال بوذي محفوظ بشكل جيد داخل البرج، حيث كانت بعض التماثيل مرسومة وبعضها مزخرف بورق ذهبي.

وقال لي شو يون، نائب مدير معهد شانشي لعلم الآثار: "توحي الجدران المقشرة لبرج باجودا بأن جدران البرج كانت مرسومة"، مضيفا أن "أطلال أساس برج باجودا هي الأكثر حفظا التي يتم اكتشافها في داتونج، وهو ما يوفر مواد بحثية فيزيائية مهمة لدراسة الأشكال المعمارية لأبراج باجودا البوذية في ذلك الوقت".