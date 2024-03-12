رئيسة المفوضية الأوروبية: مستمرون في دعم الأونروا

(مصراوي)

أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي مستمر في دعمه لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

وقالت فون دير لاين، إن الوضع في قطاع غزة وصل إلى "نقطة اللاعودة"، داعية إلى استخدام جميع الطرق من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين.

وصرحت دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي سيمتلك فريق تنسيق في قبرص يقوم بتمويل وتوجيه تدفق البضائع إلى غزة.

وحذرت فون دير لاين، من خطورة توسع الحرب خارج قطاع غزة داعية إلى تكثيف الجهود لمنع حدوث ذلك.

وفي وقت سابق اليوم، أبحرت، أول سفينة تحمل المساعدات إلى قطاع غزة، ضمن أول تجربة لإنشاء ممر بحري جديد يقدم من خلاله المساعدات إلى المدنيين في قطاع غزة.

وانطلقت السفينة التي تحمل حوالي 200 طن، من ميناء قبرص في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وذلك حسبما ذكرت المؤسسة المؤسسة الخيرية التي أسسها الشيف الشهير خوسيه أندريس "وورلد فود كيتشن"، عبر حسابها على منصة "إكس".

ورُصدت سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" أثناء مغادرتها ميناء لارنكا في قبرص، بينما كانت تسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.

