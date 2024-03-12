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BBC

الأمين العام لحزب الله يبحث مع وفد من حماس التطورات في غزة ‏والضفة

11:11 ص الثلاثاء 12 مارس 2024

حسن نصر الله

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بيروت - (د ب أ)

بحث الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع وفد قيادي من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة خليل الحية، التطورات الميدانية في غزة ‏والضفة الغربية.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الثلاثاء، استقبل نصر الله وفدًا قياديًا من حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.

وأشارت إلى أنه تم خلال اللقاء عرض التطورات الميدانية في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعددة، وكذلك "مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".‏

حسن نصر الله بيروت الضفة غزة

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